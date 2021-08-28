Светлов: поколение Мозякина, Ковальчука, Зарипова уходит, а в среднем звене есть провал

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о новых тенденциях в лиге.



«Тенденция последних недель — доверие со стороны ряда клубов КХЛ молодым хоккеистам. Мне очень понравилось, как на Кубке чемпионов в Казани у «Ак Барса» и СКА молодые не просто играли, а определяли результаты матчей. Тот же Санкт-Петербург проводит интересный эксперимент, когда формирует по две пятёрки из игроков, едва перешагнувших рубеж двадцати лет.



Есть хорошая молодёжь и в других клубах — например, «Авангарде», «Динамо», «Сибири». Для любого тренера это благоприятная ситуация, когда опытных мастеров дополняют и мотивируют талантливые юниоры. В такой атмосфере и тренеру работать легче, и молодёжь стремительно растёт.



Со своей стороны хотел бы отметить те клубы, которые удерживают молодых от ранних отъездов. Это сложная работа, убедился в этом, например, в «Ладе», когда мы давали шансы 18-летнему Денису Гурьянову, но из-за скромных условий он всё-таки сорвался за океан и, возможно, год-два использовал не максимально.



Как объяснить такое доверие молодым, ведь раньше многие клубы вели консервативную политику? Поколение Мозякина, Ковальчука, Зарипова из КХЛ постепенно уходит, а в среднем возрастном звене, наверное, есть небольшой провал. Соответственно открываются вакансии для молодых.



Другой фактор — предстоящая в Пекине Олимпиада. Для нашего хоккея он очень благоприятен, многие молодые тысячу раз подумают, прежде чем рисковать и отправляться за океан. Обратите внимание, благодаря олимпийской перспективе этим летом у нас мало потерь, почти все молодые хоккеисты всё-таки остались в КХЛ. Пекин для них — большой шанс», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.