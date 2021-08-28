Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Динамо» разгромило «Куньлунь» в финале Кубка мэра Москвы, забросив 8 шайб

«Динамо» разгромило «Куньлунь» в финале Кубка мэра Москвы, забросив 8 шайб
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3 (5:1, 3:1, 0:1).

На 35-й секунде Эрик О'Делл открыл счёт в матче после передач Оскара Линдберга и Андрея Сергеева, на 8-й минуте динамовцы увеичили преимущество благодаря голу Сергея Бойкова после ассиста Ивана Игумнова, а на 12-й О’Делл оформил дубль и сделал счёт крупным.

На 16-й минуте Станислав Галиев реализовал большинство бело-голубых, отличившись после передач Линдберга и Вадима Шипачёва, на 19-й забросил уже сам Линдберг. Ему ассистировали Галиев и Шипачёв. На 20-й минуте клуб из Китая отыграл одну шайбу усилиями Райана Спроула, которому помог отличиться Джейк Челиос. На 21-й минуте «Куньлунь» забил ещё одну шайбу: Спенсер Фу отличился с передач Челиоса и Люка Локхарта.

На 31-й минуте Роб Клинкхамер впервые забил за «Динамо», ему ассистировал Шипачёв. На 32-й Линдберг оформил дубль с передач Сергеева и Михаила Фисенко, а на 33-й отличился Егор Зайцев после ассистов Фисенко и Егора Брызгалова. Последнюю шайбу в матче забил «Куньлунь» — Спенсер фу оформил дубль с передачи Джейсона Фрэма.

Кубок мэра Москвы. Финал
28 августа 2021, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
8 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 О'Делл (Линдберг, Сергеев) – 00:35' (5x5)   2:0 Бойков (Игумнов) – 07:55' (5x5)   3:0 О'Делл – 12:00' (5x5)   4:0 Галиев (Линдберг, Шипачёв) – 15:16' (5x4)   5:0 Линдберг (Галиев, Шипачёв) – 18:04' (5x4)   5:1 Спроул (Челиос) – 19:50' (5x5)   5:2 Фу (Челиос, Локхарт) – 20:25' (5x5)   6:2 Клинкхаммер (Шипачёв) – 31:00' (5x4)   7:2 Линдберг (Сергеев, Фисенко) – 31:50' (5x4)   8:2 Зайцев (Фисенко, Брызгалов) – 32:42' (5x5)   8:3 Фу (Фрэм) – 48:08' (5x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021