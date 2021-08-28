«Динамо» разгромило «Куньлунь» в финале Кубка мэра Москвы, забросив 8 шайб

Сегодня, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3 (5:1, 3:1, 0:1).



На 35-й секунде Эрик О'Делл открыл счёт в матче после передач Оскара Линдберга и Андрея Сергеева, на 8-й минуте динамовцы увеичили преимущество благодаря голу Сергея Бойкова после ассиста Ивана Игумнова, а на 12-й О’Делл оформил дубль и сделал счёт крупным.



На 16-й минуте Станислав Галиев реализовал большинство бело-голубых, отличившись после передач Линдберга и Вадима Шипачёва, на 19-й забросил уже сам Линдберг. Ему ассистировали Галиев и Шипачёв. На 20-й минуте клуб из Китая отыграл одну шайбу усилиями Райана Спроула, которому помог отличиться Джейк Челиос. На 21-й минуте «Куньлунь» забил ещё одну шайбу: Спенсер Фу отличился с передач Челиоса и Люка Локхарта.



На 31-й минуте Роб Клинкхамер впервые забил за «Динамо», ему ассистировал Шипачёв. На 32-й Линдберг оформил дубль с передач Сергеева и Михаила Фисенко, а на 33-й отличился Егор Зайцев после ассистов Фисенко и Егора Брызгалова. Последнюю шайбу в матче забил «Куньлунь» — Спенсер фу оформил дубль с передачи Джейсона Фрэма.