Генменеджер сборной Словакии Шатан сообщил, кто будет тренером команды на ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан прокомментировал выход команды на Олимпийские игры 2022 года после победы над Беларусью (2:1), а также сообщил о том, кто будет возглавлять команду на турнире.
«Процесс подготовки не был идеальным, но у нас не было других вариантов. Клубы могли отпустить игроков только за неделю до турнира. Если бы мы запланировали товарищеские матчи, например, за две недели до старта квалификации, я не знаю, в каком составе мы бы были. Команда всё же справилась с этим.
Крэйг Рэмзи будет нашим тренером на Олимпийских играх и чемпионате мира 2022 года. Мы рады, что нам не нужно искать нового тренера», – приводит слова Шатана Pravda.sk.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборная Словакии на хоккейном турнире на групповом этапе сыграет с командами Финляндии, Швеции и Латвии.
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