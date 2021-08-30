Главный тренер «Динамо» рассказал о сроках восстановления Войнова и Чайковски
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, когда в команду вернутся защитники Вячеслав Войнов и Михал Чайковски, а также о травмах других хоккеистов бело-голубых.
«Войнов и Чайковски вот-вот вернутся в строй после травмы. Есть вероятность, что выйдут в первом матче, но не гарантирую. Ещё у нас Иван Муранов со сломанной ногой. Артём Фёдоров выбыл надолго», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» московское «Динамо» встречалось с «Куньлунь Ред Стар» в финале Кубка мэра Москвы и одержало крупную победу со счётом 8:3 (5:1, 3:1, 0:1). Таким образом, бело-голубые стали победителем этого предсезонного турнира.
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