«Чего мне бояться?» Зернов «прожарил» Боба Хартли, а после был обменян в «Металлург»

Нападающий Денис Зернов «прожарил» главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время презентации новой формы «ястребов».
«Сегодня я решил «прожарить» нашего главного тренера, потому что… а чего мне бояться? Ведь у нас в команде всего два нормальных центральных нападающих», — приводит слова хоккеиста телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Этот момент удалили из YouTube-версии презентации, но в версии на региональном телевидении он всё равно остался.
Примечательной эту «прожарку» делает тот факт, что сегодня, 30 августа, Денис Зернов был обменян в магнитогорский «Металлург». В обратном направлении отправился нападающий Николай Прохоркин.
Видео фрагмента можно посмотреть здесь.
В прошедшем сезоне Зернов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 40 (12+28) очков при показателе полезности «+13» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 встречах, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности «-1». Вместе с клубом 25-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.
- 30 августа 2021
-
23:13
-
22:53
-
22:44
-
22:14
-
21:48
-
21:33
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:29
-
18:59
-
18:34
-
17:40
-
17:31
-
16:54
-
16:17
-
16:14
-
16:12
-
16:09
-
16:07
-
16:04
-
16:04
-
16:02
-
15:56
-
15:48
-
15:34
-
15:16
-
14:59
-
14:37
-
14:25
-
14:18
-
13:49
-
13:27
-
13:22
-
13:20