«Чего мне бояться?» Зернов «прожарил» Боба Хартли, а после был обменян в «Металлург»

Нападающий Денис Зернов «прожарил» главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время презентации новой формы «ястребов».

«Сегодня я решил «прожарить» нашего главного тренера, потому что… а чего мне бояться? Ведь у нас в команде всего два нормальных центральных нападающих», — приводит слова хоккеиста телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Этот момент удалили из YouTube-версии презентации, но в версии на региональном телевидении он всё равно остался.

Примечательной эту «прожарку» делает тот факт, что сегодня, 30 августа, Денис Зернов был обменян в магнитогорский «Металлург». В обратном направлении отправился нападающий Николай Прохоркин.

Видео фрагмента можно посмотреть здесь.

В прошедшем сезоне Зернов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 40 (12+28) очков при показателе полезности «+13» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 встречах, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности «-1». Вместе с клубом 25-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.