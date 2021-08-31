На телебашне в Нижнем Новгороде будут включать подсветку с результатами матчей «Торпедо»

В дни домашних матчей «Торпедо» на главной телебашне Нижнего Новгорода будет включаться архитектурно-художественная подсветка.



«В преддверии старта сезона вечером 1 сентября на телебашне зажжётся оригинальная световая инсталляция с символикой клуба. Основным элементом видеосценария станет любимая кричалка нижегородских болельщиков – «Вперёд, «Торпедо». А 2 сентября, в день первой игры на родном льду, телебашня превратится в самое большое в городе спортивное табло – на её гранях в режиме онлайн будет транслироваться счёт матча с «Витязем», – цитирует директора нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина официальный сайт клуба.



По словам генерального директора «Торпедо» Александра Харламова, иллюминация на телебашне станет не только отличным подарком всем болельщикам клуба, но и своеобразным напоминаем всем жителям, что хоккейный сезон в самом разгаре. Следить за результатами матчей можно будет в режиме реального времени! Такого в России не делал ещё ни один клуб! Своеобразная онлайн-трансляция будет сопровождать все домашние матчи «Торпедо» в сезоне-2021/2022.



«Хоккейный клуб «Торпедо», который в этом году отметит своё 75-летие, по праву считается одним из символов нашего города, его гордостью. Легендарную команду знают даже те, кто далёк от мира хоккея. Каждый домашний матч «Торпедо» был и остаётся большим спортивным праздником для нижегородцев. Надеемся, что оригинальная световая поддержка на телебашне сделает этот праздник ещё ярче», – добавил Михаил Небольсин.



Подсветка телебашни, модернизированная РТРС специально к 800-летию Нижнего Новгорода, включается в дни знаковых федеральных, региональных и городских мероприятий и праздников. 196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде – ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания, обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей Нижегородской области.