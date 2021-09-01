Рябыкин: тренеры прошлых лет и близко не разбирали хоккей так, как это делают сейчас

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал об изменениях в хоккее за последние годы.



«Игровую карьеру почти не вспоминаю. На лёд уже не тянет, давно в себе убил это чувство. Поначалу — да, сравнивал постоянно, как бы я поступил в том или ином эпизоде. Но сейчас понимаю, что это большая глупость. Хоккей сильно изменился? Конечно. Он стал намного быстрее, попроще. Вообще правила хоккейные поменялись очень сильно. Раньше можно было цеплять, «пиджаки» накидывать, а сейчас за это сразу удаляют. Это лишь один пример.



Сейчас весь хоккей основывается на результате, вот главное отличие. Да, раньше тоже было так, но… Не хочу сказать ничего плохого про тренеров прошлых лет, но они и близко не разбирали хоккей так, как это делают нынешние наставники. Я не только о Хартли говорю. Например, при Валерии Константиновиче Белоусове мы смотрели видео только тогда, когда проигрывали матчи, и то, если он что-то специфическое хотел нам показать. Сейчас же видеоразбор происходит в каждом клубе каждый день. Аналитической работы стало в разы больше», — сказал Рябыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.