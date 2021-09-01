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«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Нападающий «Трактора» Потапов прооперирован, стали известны сроки восстановления

Нападающий «Трактора» Потапов прооперирован, стали известны сроки восстановления
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о сроках восстановления форварда Алексея Потапова после успешной операции.

«Алексею Потапову сделана операция, она прошла успешно. Сроки восстановления составят два месяца. В пятницу Алексей возвращается в Челябинск», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

32-летний Потапов в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда». В регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 52 матчах, набрав 9 (4+5) очков. В плей-офф в 18 встречах он отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА. «Трактор» проведёт первый матч с «Сибирью» 3 сентября.

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