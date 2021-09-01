В день старта нового сезона КХЛ представила обновлённые каналы КХЛ ТВ

Сегодня, 1 сентября, Континентальная хоккейная лига представила обновлённые телеканалы КХЛ HD и КХЛ Prime.

Начиная с сезона-2021/2022 оба телеканала будут вещать в HD-формате. Все трансляции матчей можно посмотреть в формате высокой чёткости (HD). Так как не все операторы технически могут вещать в HD-качестве, лига продолжит производить канал КХЛ ТВ в формате SD.



Также лига обновила графическое оформление телеканалов: оно стало более ярким и динамичным.

К тому же зрителей KHL Prime ждёт больше премиального контента: топ-матчи между лучшими клубами лиги, предматчевые и послематчевые студии, мнения экспертов, нарезки лучших голов, сейвов, силовых приёмов и многое другое.



В честь запуска обновлённых телеканалов 1 сентября программа Студия.Live выйдет не только в эфире КХЛ Prime, но и на телеканале КХЛ.