В день старта нового сезона КХЛ представила обновлённые каналы КХЛ ТВ

Сегодня, 1 сентября, Континентальная хоккейная лига представила обновлённые телеканалы КХЛ HD и КХЛ Prime.
Начиная с сезона-2021/2022 оба телеканала будут вещать в HD-формате. Все трансляции матчей можно посмотреть в формате высокой чёткости (HD). Так как не все операторы технически могут вещать в HD-качестве, лига продолжит производить канал КХЛ ТВ в формате SD.
Также лига обновила графическое оформление телеканалов: оно стало более ярким и динамичным.
К тому же зрителей KHL Prime ждёт больше премиального контента: топ-матчи между лучшими клубами лиги, предматчевые и послематчевые студии, мнения экспертов, нарезки лучших голов, сейвов, силовых приёмов и многое другое.
В честь запуска обновлённых телеканалов 1 сентября программа Студия.Live выйдет не только в эфире КХЛ Prime, но и на телеканале КХЛ.
- 1 сентября 2021
-
14:23
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:14
-
11:48
-
11:35
-
11:27
-
11:24
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:41
-
08:20
-
08:20
-
08:03
-
05:51
- 31 августа 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:41
-
22:14
-
21:31
-
21:17
-
20:56
-
20:27