Зернов: три года назад очень хотел попасть в «Металлург», но оказался в «Авангарде»

Новичок «Металлурга» Денис Зернов поделился эмоциями от обмена в магнитогорский клуб из «Авангарда».



«Переезд в Магнитогорск? Видно сразу, что хоккейный город. Огромное спасибо команде за приём — сразу всё показали, объяснили, тепло встретили. Вообще всё немного неожиданно получилось. Сразу как узнал об обмене — поехал на стадион, по-быстрому собрал форму, кое-какие необходимые вещи, сел на самолёт и прилетел. Много времени не было ни на сборы, ни на размышления.



Сейчас нахожусь в отличной форме. Хотя, конечно, сам себя я не оцениваю — это делают тренеры. Что касается первых тренировок — вчера было тяжеловато, потому что был ночной перелёт, потом всего три часа поспал. Сегодня уже легче. Тренеры подсказывают, объясняют. Илья Петрович рассказал, в какой хоккей мы играем, рассказал о своих требованиях, о своих ожиданиях от меня. В целом всё проходит хорошо.



Помню, что три года назад очень хотел попасть в «Металлург», но так сложилось, что оказался в «Авангарде». Конечно, я ни о чем не жалею, сейчас это новый вызов для меня — сделаю всё возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Зернова официальная страница «Металлурга» в «Твиттере».