Голубев — о МЧМ-2011: уже десять лет прошло, сколько можно об этом вспоминать?

Нападающий «Сибири» Денис Голубев рассказал об отношениях с партнёрами по молодёжной сборной России, которая стала победителем МЧМ в Баффало (США) в 2011 году.



«Это жизнь. Да, мы не молодеем. Думаю, через это все проходят. Иногда думаешь, что тебе не так давно было 25, а уже раз — и 30 исполнилось.



В Челябинске жил в одном отеле с «Автомобилистом», где играют Станислав Бочаров и Дмитрий Шикин. Как часто игроки золотой молодёжки вспоминают Баффало при встрече? Да нет, сейчас уже не вспоминаем о Баффало. Уже десять лет прошло. Сколько можно об этом вспоминать? При встречах мы общаемся о жизни, о семьях, о детях, а Баффало — это уже история.



Да, почти со всеми остались в хороших отношениях. Такого, что кто-то с кем-то не общается, нет. После игр мы обязательно остаёмся, чтобы обняться и поговорить друг с другом. С тем же Валерием Николаевичем Брагиным в хороших отношениях остались. С ним тоже могу поговорить и спросить совета.



На том МЧМ вне льда были достаточно неплохие отношения со шведами? Не помню, чтобы мы с кем-то тесно общались во время турнира. Мы почти все жили в разных отелях. Да, они наклеили на нашу раздевалку записку с пожеланиями удачи в финале, но такого, что мы общались, не было.



История с Робином Ленером? Это было уже после финала. Он подошёл ко мне в гостинице и подарил шведскую кепку. Перекинулись парой фраз, но не более.



Кто крикнул «Россия!» в самолёте, когда всю команду сняли с рейса? Там вообще никто не кричал. Мне кажется, это вообще была заранее спланированная акция. Не знаю, что произошло там на самом деле. Для меня это до сих пор загадка», — приводит слова Голубева «Спорт-экспресс».