«Витязь» в гостях обыграл «Торпедо», забросив в конце три шайбы за 4 минуты

Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в первом матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги над «Торпедо» со счётом 6:3 (2:2, 0:0, 3:1). Матч проходил в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



На 6-й минуте в большинстве открыл счёт в игре канадский форвард «Витязя» Даниэль Одетт. Ассистентом выступил Кирилл Лямин. На 13-й минуте в ситуации «четыре на пять» удвоил преимущество подмосковного клуба Миро Аалтонен.



Сократил отставание «Торпедо» на 17-й минуте форвард Даниэль Заар, забросив после передачи Зията Пайгина. На последней минуте первого периода сравнял счёт защитник нижегородцев Егор Мартынов. Ассистентом выступил Заар.



На 34-й минуте Микс Индрашис вывел «Витязь» вперёд. На 52-й минуте сравнял счёт Заар, оформив дубль в игре.



В концовке, при счёте 3:3, на 54-й и 55-й минуте Индрашис и Одетт также забросили по второй шайбе в игре, выведя вперёд «Витязь» (5:3). На 58-й минуте окончательный счёт матча оформил форвард подмосковного клуба Фёдор Малыхин.



«Торпедо» следующий матч проведёт в гостях с «Ак Барсом». Начало встречи — воскресенье, 5 сентября, 17:00 мск. «Витязь» в субботу, 4 сентября, сыграет гостевую игру с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.