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«Витязь» в гостях обыграл «Торпедо», забросив в конце три шайбы за 4 минуты

«Витязь» в гостях обыграл «Торпедо», забросив в конце три шайбы за 4 минуты
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Подмосковный «Витязь» одержал уверенную победу в первом матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги над «Торпедо» со счётом 6:3 (2:2, 0:0, 3:1). Матч проходил в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

На 6-й минуте в большинстве открыл счёт в игре канадский форвард «Витязя» Даниэль Одетт. Ассистентом выступил Кирилл Лямин. На 13-й минуте в ситуации «четыре на пять» удвоил преимущество подмосковного клуба Миро Аалтонен.

Сократил отставание «Торпедо» на 17-й минуте форвард Даниэль Заар, забросив после передачи Зията Пайгина. На последней минуте первого периода сравнял счёт защитник нижегородцев Егор Мартынов. Ассистентом выступил Заар.

На 34-й минуте Микс Индрашис вывел «Витязь» вперёд. На 52-й минуте сравнял счёт Заар, оформив дубль в игре.

В концовке, при счёте 3:3, на 54-й и 55-й минуте Индрашис и Одетт также забросили по второй шайбе в игре, выведя вперёд «Витязь» (5:3). На 58-й минуте окончательный счёт матча оформил форвард подмосковного клуба Фёдор Малыхин.

«Торпедо» следующий матч проведёт в гостях с «Ак Барсом». Начало встречи — воскресенье, 5 сентября, 17:00 мск. «Витязь» в субботу, 4 сентября, сыграет гостевую игру с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2021, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 6
Витязь
Московская область
0:1 Одетт (Лямин) – 05:21' (5x4)   0:2 Аалтонен – 12:37' (4x5)   1:2 Заар (Пайгин) – 16:45' (5x5)   2:2 Мартынов (Заар) – 19:36' (5x5)   2:3 Индрашис (Аалтонен, Кемиляйнен) – 33:06' (5x5)   3:3 Заар (Гривик, Мили) – 51:03' (5x5)   3:4 Индрашис (Аалтонен) – 53:32' (5x5)   3:5 Одетт (Лещенко, Кемиляйнен) – 54:41' (5x5)   3:6 Малыхин (Нестеров, Лещенко) – 57:27' (en)
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