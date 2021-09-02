Разин: игры со СКА для нас как дежавю. Хорошо играем два периода, а потом проигрываем

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи со СКА (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.



«Игры со СКА для нас как дежавю. В прошлом году здесь играли, 2:0 выигрывали после второго периода и 2:3 проиграли. В Питере тоже 3:0 выигрывали, 3:4 в овертайме проиграли. Несколько таких игр было. Мы всегда очень хорошо играем два периода, но в конце обычно проигрываем. Сегодня случилось то же самое. Не сказал бы, что мы плохо играли в третьем периоде.



Немножко нас потрясывало в начале первого периода, потом хорошо играли. Во втором периоде пропустили очень много контратак, но вратарь выручил. В третьем периоде полностью переиграли соперника, играли «пять на четыре», «пять на три». К сожалению, две контратаки привели к такому плачевному результату. Ничего страшного не произошло, ещё много игр впереди.



Хотелось бы поздравить болельщиков с началом сезона, сегодня был полный стадион. Поддержка хорошая, спасибо.



Мы не стараемся откатываться, пытаемся играть активно, но для этого нужно хорошее взаимопонимание. Сегодня в этом у нас были дыры. Один кто-то отваливался – убегали люди. Чувства, что сегодня где-то недобегали, у меня не было.



За какие качества взяли Роберта Рооба? В прошлом сезоне он забил 30 голов в чемпионате Финляндии, стал одним из лучших снайперов, если не лучшим», — приводит слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.