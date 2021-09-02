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Широков — о победе над «Адмиралом»: просто делаем то, что просят. Сейчас хоккей простой

Широков — о победе над «Адмиралом»: просто делаем то, что просят. Сейчас хоккей простой
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Нападающий «Спартака» Сергей Широков прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что мы вышли с хорошим настроем играть в правильный хоккей, выполнять тренерскую установку и в первую очередь стараться делать всё от нас зависящее. Не знаю, что мы поменяли [по сравнению с Кубком мэра], просто мы делаем то, что нас просят: не надо терять шайбу на чужой синей линии, надо выводить из своей зоны, больше бросать и идти на ворота. Сейчас хоккей простой, коробка меньше, так что больше силовой борьбы и игры под воротами.

Мы с ребятами уже два месяца вместе, прошли тяжёлые сборы, товарищеские матчи, чувствуем, что сплачиваемся всё больше и больше, становимся одним кулаком. Все прекрасно понимают, что нас ждёт непростой сезон, у нас, можно сказать, новая команда, будем стараться делать всё от нас зависящее, радовать болельщиков и выполнять задачи, которые перед нами поставили», — цитирует Широкова «ТАСС».

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