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Чирлидерша праздновала новый сезон, Витория приветствовал фанатов. Фото победы «Спартака»

Чирлидерша праздновала новый сезон, Витория приветствовал фанатов. Фото победы «Спартака»
Группа поддержки «Спартака»
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2 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал уверенную победу над «Адмиралом». Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 21-й минуте открыл счёт нападающий красно-белых Александр Хохлачёв. Автор голевой передачи — Александр Никишин. На 31-й минуте в большинстве удвоил преимущество «Спартака» шведский форвард Эмиль Петтерссон, забросив дебютную шайбу в КХЛ. Ассистентами выступили Александр Брынцев и Сергей Широков.

Третья шайба в воротах Ивана Налимова оказалась на 50-й минуте в ситуации «четыре на четыре». Автором стал Йори Лехтеря с передач Якуба Ержабека и Сергея Широкова. Четвёртый гол забил через минуту защитник красно-белых Тим Хед.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Адмирал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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