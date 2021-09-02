Немировски — о 3:6 с «Витязем»: есть претензии к Кочеткову. В каких-то моментах не выручил

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о матче с подмосковным «Витязем» (3:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Конечно, я недоволен результатом. Наши игроки допускали много потерь, в том числе при выходе из зоны. Можно сказать, пытались красиво выйти, а надо было просто выходить. Так, при счёте 3:3 мы пропустили четвёртый, а затем и пятый голы.



Довольны ли игрой Ивана Чеховича? Он выглядел неплохо, хотя, конечно, ему было тяжело. Иван недавно приехал и провёл только две тренировки с командой. Но он готовился к сезону, и видно, что находится в хорошей форме. Думаю, в следующих матчах будет добавлять.



Почему пропускал матч Михаил Варнаков? Какое-то повреждение? Нет. Просто ротация состава.



Есть ли претензии к голкиперу Петру Кочеткову? Есть. Думаю, он и сам недоволен. Мы знаем, что Пётр может играть намного лучше. В каких-то моментах он не выручил команду… Но это только первая игра. Мы верим в него, и я уверен, что всё будет в порядке», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».



«Торпедо» следующий матч проведёт в гостях с «Ак Барсом». Начало встречи — воскресенье, 5 сентября, в 17:00 мск.