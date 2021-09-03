«Салават» обратился к главе Башкортостана по вопросу о допуске 50% зрителей на «Уфа-Арену»
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«Салават Юлаев» сообщил о том, что клуб обратился с заявлением к главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой разрешить допускать на домашние матчи клуба до 50% зрителей.
«На встрече главы Башкортостана с хоккейной командой «Салават Юлаев» руководители клуба обратились с вопросом о получении разрешения на запуск 50 процентов зрителей от вместимости «Уфа-Арены».
Радий Хабиров поддержал инициативу, подчеркнув, что вопрос будет решён на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Учитывая высокий уровень вакцинации жителей республики, рассчитываем, что зрителям на наших матчах не придётся предъявлять на входе QR-коды и ПЦР-тесты», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».
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