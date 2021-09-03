«Салават» обратился к главе Башкортостана по вопросу о допуске 50% зрителей на «Уфа-Арену»

«Салават Юлаев» сообщил о том, что клуб обратился с заявлением к главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой разрешить допускать на домашние матчи клуба до 50% зрителей.



«На встрече главы Башкортостана с хоккейной командой «Салават Юлаев» руководители клуба обратились с вопросом о получении разрешения на запуск 50 процентов зрителей от вместимости «Уфа-Арены».



Радий Хабиров поддержал инициативу, подчеркнув, что вопрос будет решён на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Учитывая высокий уровень вакцинации жителей республики, рассчитываем, что зрителям на наших матчах не придётся предъявлять на входе QR-коды и ПЦР-тесты», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».