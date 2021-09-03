Гатиятулин: во время стажировки в «Далласе» НХЛ не показалась другой планетой

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о стажировке в «Даллас Старз», а также сравнил уровни НХЛ и КХЛ.
«В 2018 году в олимпийскую паузу мне удалось съездить в Даллас на восемь дней. В системе клуба работает мой друг Станислав Туголуков. По его просьбе и при содействии Александра Радулова меня познакомили с Хичкоком, который на тот момент был главным тренером «Старз». Пообщался с Кеном и его помощниками. Получил некоторую информацию. Удалось поприсутствовать на тренировках. Хорошая была поездка. Если будет время и возможность, с удовольствием съезжу ещё. Со Станиславом, который работает в тренерском штабе «Далласа», мы постоянно на связи.
Хватает знания английского, чтобы комфортно себя чувствовать в клубе НХЛ? Не хватает, скажу честно. Хотелось бы большего. На простом уровне могу пообщаться, но чтобы вникнуть в разговор — нужно больше знаний.
Что-то новое привёз в Челябинск из Далласа? Да, получил определённую информацию. Также, благодаря этому общению, убеждаешься, где идёшь в правильном правлении, а что можно подкорректировать.
В клубах НХЛ, если не считать тренеров по развитию, за последние годы работал только Сергей Гончар. Российские тренеры на мировом уровне конкурентоспособны? Убеждён, что да.
С точки зрения тренера, клуб НХЛ не показался другой планетой? Нет, не показалась. Во многих российских клубах организация на высшем уровне», — приводит слова Гатиятулина Sport24.
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