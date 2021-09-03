Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миронов — о победе над «Адмиралом»: будем стараться закрепить такой же стиль игры

Миронов — о победе над «Адмиралом»: будем стараться закрепить такой же стиль игры
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги встречи с «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о причинах отсутствия на воротах Оскара Данска.

«Было видно желание, настрой у ребят. Хочу поблагодарить команду за хорошую игру и болельщиков, которые вели нас в бой. Хорошее начало, будем стараться закрепить такой же стиль игры, как сегодня.

Данску ещё тяжело — новая страна, новая команда. Он не чувствует себя ещё так хорошо. Оскар набирает форму, думаю, что в ближайшее время мы его увидим. Тут нет такого, что кто-то кого-то переиграл, конкуренция всегда идёт на пользу», — приводит слова Миронова «ТАСС».

Напомним, в следующем матче «Спартак» дома примет «Амур». Встреча состоится завтра, 4 сентября, начало — в 17:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021