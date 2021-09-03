Миронов — о победе над «Адмиралом»: будем стараться закрепить такой же стиль игры

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги встречи с «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о причинах отсутствия на воротах Оскара Данска.
«Было видно желание, настрой у ребят. Хочу поблагодарить команду за хорошую игру и болельщиков, которые вели нас в бой. Хорошее начало, будем стараться закрепить такой же стиль игры, как сегодня.
Данску ещё тяжело — новая страна, новая команда. Он не чувствует себя ещё так хорошо. Оскар набирает форму, думаю, что в ближайшее время мы его увидим. Тут нет такого, что кто-то кого-то переиграл, конкуренция всегда идёт на пользу», — приводит слова Миронова «ТАСС».
Напомним, в следующем матче «Спартак» дома примет «Амур». Встреча состоится завтра, 4 сентября, начало — в 17:00 мск.
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