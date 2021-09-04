«Сочи» забросил «Витязю» четыре безответных шайбы в первом периоде

Сегодня, 4 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» ХК «Сочи» принимает подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода сочинцы забросили четыре безответные шайбы и ведут в счёте (4:0).

На 22-й секунде Денис Вихарев открыл счёт в матче после передачи Мартина Бакоша, затем хозяева трижды отличились в большинстве.

На 9-й минуте Александр Жабреев увеличил преимущество сочинцев после ассистов Дениса Вихарева и Кирилла Пилипенко, на 12-й отличился Бакош с передач Пилипенко и Яниса Якса, а на 18-й Андрей Баканов забросил четвёртую шайбу «Сочи» в матче. Ему ассистировали Никита Феоктистов и Игорь Руденков.

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В первом матче «Сочи» дома обыграл «Амур» со счётом 4:0, «Витязь» в гостях выиграл у «Торпедо» (6:3).