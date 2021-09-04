Кожевников: у Зернова получился хороший дебют, у Воробьёва он будет прогрессировать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первой игры магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне КХЛ, в которой команда Ильи Воробьёва одолела «Автомобилист» со счётом 6:2.



«У Зернова получился хороший дебют. Денис — состоявшийся хоккеист, он неплохо отыграл в прошлом сезоне, а у опытного Ильи Воробьёва он будет дальше прогрессировать. Это нормальный парень и сильный игрок. У него и в том году неплохо получалось. Илья должен так играть. Какие впечатления у меня остались от игры «Металлурга»? Прошёл только один матч. Давайте будем смотреть уже после пяти-шести игр, но с «Автомобилистом» магнитогорцы выглядели здорово и слаженно.



В первой игре очень сильно сказываются эмоции и то, какая команда в какой форме к ней подходит. «Автомобилист» меня отчасти удивил. Впрочем, я давно знал, что эта команда не будет показывать результата. Им надо разбираться со своим тренером. Обидно, что команда с такой школой так играет. В прошлом году у неё был провал. Но они оставили тренера, доверяют ему. Что ж, пусть доверяют», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

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