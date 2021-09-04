«Витязь» отыгрался с 1:5 за полпериода, у Оямяки натуральный хет-трик

Сегодня, 4 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» ХК «Сочи» принимает подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 53-й минуте счёт в матче равный — 5:4 (4:0, 1:1, 0:4).



На 22-й секунде Денис Вихарев открыл счёт в матче после передачи Мартина Бакоша, затем хозяева трижды отличились в большинстве.



На 9-й минуте Александр Жабреев увеличил преимущество сочинцев после ассистов Дениса Вихарева и Кирилла Пилипенко, на 12-й отличился Бакош с передач Пилипенко и Яниса Якса, а на 18-й Андрей Баканов забросил четвёртую шайбу «Сочи» в матче. Ему ассистировали Никита Феоктистов и Игорь Руденков.



Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на 22-й минуте Фёдор Малыхин отыграл одну шайбу гостей с передачи Святослава Гребенщикова, на 29-й Владислав Валенцов забросил пятую шайбу сочинцев. Ему ассистировал Никита Феоктистов.



На 43-й минуте подольская команда забила ещё один гол: Миро Аалтонен отличился в большинстве после ассиста Валттери Кемиляйнена, а на 44-й забросила третий раз: Аалтонен отдал передачу на Нико Оямяки. На 49-й минуте Оямяки оформил дубль с передач Аалтонена и Мики Индрашиса, а на 51-й — хет-трик с передач тех же партнёров.

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