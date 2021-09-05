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«Динамо М» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
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Шипачёв забросил четыре шайбы в двух матчах «Динамо» на старте сезона

Шипачёв забросил четыре шайбы в двух матчах «Динамо» на старте сезона
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Московское «Динамо» после первого периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыгрывает «Сибирь» со счётом 2:0. Встреча проходит в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте счёт в ситуации «пять на три» открыл нападающий москвичей Вадим Шипачёв. Через две минуты он оформил дубль, разобравшись на пятачке и поразив ворота Сятери, ассистентами выступили Андрей Миронов и Александр Петунин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, 34-летний форвард забросил четыре шайбы в двух матчах на старте сезона. В первой игре «Динамо» переиграло минских одноклубников со счётом 4:1.

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