Шипачёв забросил четыре шайбы в двух матчах «Динамо» на старте сезона
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Московское «Динамо» после первого периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыгрывает «Сибирь» со счётом 2:0. Встреча проходит в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва».
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте счёт в ситуации «пять на три» открыл нападающий москвичей Вадим Шипачёв. Через две минуты он оформил дубль, разобравшись на пятачке и поразив ворота Сятери, ассистентами выступили Андрей Миронов и Александр Петунин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, 34-летний форвард забросил четыре шайбы в двух матчах на старте сезона. В первой игре «Динамо» переиграло минских одноклубников со счётом 4:1.
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