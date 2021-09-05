Московское «Динамо» уверенно обыграло «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва».



На 12-й минуте встречи счёт в ситуации «пять на три» открыл нападающий москвичей Вадим Шипачёв. Через две минуты 34-летний форвард оформил дубль, разобравшись на пятачке и поразив ворота Сятери, ассистентами выступили Андрей Миронов и Александр Петунин.



На 40-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота «Сибири» после резкого кистевого броска отправил нападающий Дмитрий Рашевский. Автором голевой передачи снова выступил Петунин.



На предпоследней минуте встречи окончательный счёт установил Николай Чебыкин.

Для «Динамо» эта победа стала второй в сезоне. В стартовой игре чемпионата они обыграли минских одноклубников со счётом 4:1. «Сибирь» уступила второй раз кряду. Ранее подопечные Андрея Мартемьянова в овертайме уступили «Трактору» (2:3).



В следующем матче «Динамо» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом». Встреча состоится в среду, 8 сентября, в Москве. Начало — в 19:30 мск. «Сибирь» во вторник, 7 сентября, сыграет в гостях с «Торпедо». Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.