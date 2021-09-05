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Сергачёв — о расизме в хоккее: играют те, кому нравится. Берут всех, если есть задатки

Сергачёв — о расизме в хоккее: играют те, кому нравится. Берут всех, если есть задатки
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением касательно расизма в хоккее и Национальной хоккейной лиге.

«Леброн вместе с Дрейком создали фонд, они говорят, что в НХЛ мало чёрных — это несправедливо, расизм и так далее. Затрагивается ли в хоккее расизм? Обычно в него идут играть те, кому это нравится. Нет такого, что не берут чёрных или азиатов, допустим. Всех берут. Если у тебя есть какие-то задатки и ты играешь, ты играешь. Всё.

Поэтому то, что они сделали, конечно, они сделали для своего комьюнити, они помогают. Может, у кого-то нет денег на хоккейную форму», – сказал Сергачёв на YouTube-канале kuji podcast.

Напомним, Сергачёв в прошедшем сезоне НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Тампой», завоевав трофей второй год подряд.

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