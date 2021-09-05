Сергачёв: хочу выиграть награду лучшего защитника НХЛ, поэтому мотивации выше крыши

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от завоевания двух Кубков Стэнли.
«Первый Кубок Стэнли без фанатов выиграли, а второй — с фанатами. Но второй меньше эмоций, конечно. Плюс усталость очень сильная была оттого, что мы за девять месяцев два Кубка выиграли.
Эмоции были меньше, но за счёт того, что были фанаты — у нас полный стадион был — эмоции, конечно, приподняли. А так, конечно, первый Кубок был намного ярче, потому что первый. Второй чуть пониже, но было поприкольнее.
Как мотивируемся? Помимо Кубков, есть и личные какие-то цели в плане очков или личных наград. У меня осталось два года контракта, и я понимаю, что нужно его переподписывать. Но для этого необходимо хорошо играть. Я хочу выиграть награду лучшего защитника НХЛ, поэтому мотивации выше крыши», — сказал Сергачёв на YouTube-канале Kuji podcast.
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