Сергачёв: хочу выиграть награду лучшего защитника НХЛ, поэтому мотивации выше крыши

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился эмоциями от завоевания двух Кубков Стэнли.



«Первый Кубок Стэнли без фанатов выиграли, а второй — с фанатами. Но второй меньше эмоций, конечно. Плюс усталость очень сильная была оттого, что мы за девять месяцев два Кубка выиграли.



Эмоции были меньше, но за счёт того, что были фанаты — у нас полный стадион был — эмоции, конечно, приподняли. А так, конечно, первый Кубок был намного ярче, потому что первый. Второй чуть пониже, но было поприкольнее.

Как мотивируемся? Помимо Кубков, есть и личные какие-то цели в плане очков или личных наград. У меня осталось два года контракта, и я понимаю, что нужно его переподписывать. Но для этого необходимо хорошо играть. Я хочу выиграть награду лучшего защитника НХЛ, поэтому мотивации выше крыши», — сказал Сергачёв на YouTube-канале Kuji podcast.