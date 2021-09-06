Отец Ивана Ткаченко: на «Локомотив» не хожу вообще, нынешняя команда — не моя

Отец погибшего в 2011 году форварда «Локомотива» Ивана Ткаченко Леонид Владимирович рассказал, посещает ли матчи клуба.



«На «Локомотив» не хожу вообще. С момента, как команда погибла в авиакатастрофе, на арену пришёл один раз, и только потому, что надо было дать интервью. Я отсидел весь первый период, а затем ушёл. Это было практически сразу после трагедии. Мне было совсем не до хоккея. Трудное время.



Нынешняя же команда — не моя. Да, я остаюсь болельщиком «Локомотива», желаю клубу удачи, хочу, чтобы он стал чемпионом, — но эта команда не моя. Нынешняя молодёжь не помнит тот «Локомотив». На момент трагедии они же ещё детьми были. А ведь та команда была уникальной. Самая настоящая банда, которая наверняка прошлась бы по всем катком. В ней были собраны личности, и играли они в свой хоккей. Кирюхин Андрюха поднабрал массы, Васюнов тоже был крутым, Галимов на подъёме… Очень хотелось посмотреть на их игру. Сейчас такого нет. Сегодня все играют одинаково, примитивно. Из-за этого хоккей не смотрю», — приводит слова Ткаченко-старшего «Р-Спорт».