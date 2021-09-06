Вспоминаем главные и самые обсуждаемые события из мира спорта за день до гибели хоккейной команды «Локомотив».

За день до главной трагедии в российском хоккее. Мировой спорт 6 сентября 2011 года

7 сентября 2011 года Россию потрясла самая страшная трагедия в истории нашего хоккея – в авиакатастрофе разбился ярославский «Локомотив». Самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В общей сложности в авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов. Наверняка тот ужасный день в подробностях помнит каждый любитель хоккея в нашей стране. Сегодня мы вспоминаем, что происходило в российском и мировом спорте за день до гибели ярославской команды.

КХЛ представила ролик к Кубку открытия

Континентальная хоккейная лига представила ролик, посвящённый Кубку открытия, который разыграли финалисты Кубка Гагарина — 2011 – «Салават Юлаев» и «Атлант». Матч должен был состояться 7 сентября в Уфе. Именно во время первого периода этой встречи президент лиги Александр Медведев объявил о страшной трагедии с самолётом, на котором летел «Локомотив».

Обсуждали лимит на легионеров в КХЛ

Днём ранее президент КХЛ делился мнением относительно действовавшего на тот момент в лиге лимита на легионеров. Эта вечная тема российского спорта вызывала большой резонанс как 10 лет назад, так и сейчас.

«Мы с ФХР сломали много копий, обсуждая количество легионеров: пять, шесть, пять с половиной. В прошлом году была система «5+1», где за шестого легионера надо было платить деньги. Сейчас мы ограничились пятью. Но моя позиция неизменна. В тепличных условиях рост мастерства невозможен. А был бы у нас шестой легионер, используя эти деньги, мы могли бы спасти «Крылья Советов», — говорил Медведев за день до открытия сезона

Боролись с оттоком молодых хоккеистов за океан

Также президент КХЛ говорил о борьбе с оттоком молодых хоккеистов за океан, рассказывая о причинах создания Молодёжной хоккейной лиги.

«Нашей целью было приостановить бесконечный отток молодых хоккеистов за океан. Нашей целью не является создание «железного занавеса», мы не против, если игроки будут пробовать свои силы в НХЛ. Мы не хотим, чтобы они пропадали в низших лигах. Было проведено исследование: из 500 уехавших за океан европейцев лишь 50 до сих пор играют в хоккей. 25 — в Америке, 25 — вернулись домой», — заявлял Медведев.

Запускали просмотровую комнату

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Владимир Шалаев анонсировал большую реформу в судействе. 10 лет назад в нашей лиге появилась просмотровая комната для проверки спорных эпизодов, связанных с пересечением шайбой линии ворот.

«Мы запускаем в действие так называемую просмотровую комнату, предназначенную для разрешения спорных эпизодов. Как и в НХЛ, никто посторонний туда войти не сможет. В ней могут находиться члены департамента судейства, помощники, судьи, которых берем на работу, а также свободные в этот день арбитры. Просмотровая комната должна действовать в режиме онлайн и следить одновременно за всеми матчами», — говорил Шалаев.

И признавали домашнюю арену «Барыса» худшей в лиге

Комиссия КХЛ, посетившая 6 сентября с инспекцией домашнюю арену «Барыса», отметила большое количество несоответствий регламенту лиги. Более того, дворец спорта «Казахстан» признан худшим спортсооружением в КХЛ.

Как сообщалось на официальном сайте астанинцев, руководству клуба совместно с дворцом спорта предстояло приложить максимум усилий и выполнить большой объём работы для устранения отмеченных недостатков до проведения первого домашнего матча. Комиссия лиги также отметила отсутствие решения местных органов о строительстве новой арены, соответствующей регламенту КХЛ, в том числе по вместимости.

В ВХЛ планировали создать сборную России на базе игроков лиги

Председатель правления ВХЛ, исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк сообщил, что в этом сезоне из игроков лиги будет создана ещё одна сборная России.

«ВХЛ доказала свою состоятельность. Никто не отменял схему: сильные лиги – сильные игроки – сильная сборная. В этом году на базе ВХЛ будет сформирована сборная России, которая выступит на одном из международных турниров в Европе. Это добавит престижа нашей лиге», — делился грандиозными планами Фесюк.

Сборная России по футболу сыграла вничью с Ирландией в отборе на Евро-2012

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В рамках отборочного турнира Евро-2012 футбольная сборная России сыграла на своём поле вничью с национальной командой Ирландии. Встреча в «Лужниках» завершилась со счётом 0:0.

Сборная России имела большое количество моментов для взятия ворот соперников, однако открыть счёт так и не удалось. Самый опасный момент первого тайма состоялся на 33-й минуте. Жирков совершил феноменальный слалом в чужой штрафной и положил мяч прямо на ногу Семшову – динамовец бил в упор, но защитник ирландцев отбил футбольный снаряд, летевший в ворота.

Вырвать победу подопечные Дика Адвоката могли и благодаря хорошим моментам, созданным во второй половине встречи. Под занавес встречи у ворот ирландцев произошёл самый опасный эпизод во всём матче. Зырянов после навеса Павлюченко, казалось, наверняка бил головой с трёх метров, но попал в Гивена.

В футболе активно обсуждалось жёсткое столкновение Веллитона и Акинфеева

Помимо встречи сборных России и Ирландии, одной из главных тем в российском футболе было обсуждение жёсткого столкновения ведущего форвард «Спартака» Веллитона и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 22-го тура чемпионата России. Тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что нападающий красно-белых переживает из-за того, что нанёс травму вратарю ЦСКА.

«Веллитон переживает то, что случилось с Акинфеевым. Это по нему видно. Хотя я по-прежнему уверен, что бразилец не хотел нанести вратарю ЦСКА и сборной России травму. В том эпизоде Веллитон, конечно, нарушил правила, но умысла в его действиях не было.

Тем не менее любой человек в такой ситуации будет сочувствовать чужому горю. Веллитон – не исключение. Хотел бы от себя лично и от имени клуба ещё раз пожелать Игорю Акинфееву скорейшего выздоровления.

Судя по тому, что говорил Акинфеев, когда его уносили на носилках, в адрес Веллитона, извинения нашего игрока вряд ли были бы приняты», — поведал Тихонов в интервью Bobsoccer.

Криштиану Роналду в интервью не исключал своего возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказывал, что не исключает своего возвращения в английскую Премьер-лигу.

«Я не исключаю, что вернусь в Англию. Не закрывают эту дверь. В будущем я надеюсь, что снова окунусь в атмосферу английской Премьер-лиги. Не могу исключать, что вернусь в «Манчестер Юнайтед». Но сейчас я очень счастлив в Мадриде. Если клуб захочет, то я проведу здесь все оставшиеся 10 лет моей карьеры. Но никто не знает своего будущего наверняка.

О Манчестере у меня остались очень хорошие воспоминания. Иногда, когда я смотрю игры, то немного скучаю по Англии. Всё же часть меня осталась там, когда я уехал в Мадрид. Я не теряю связи с ребятами из «МЮ». Если есть возможность, общаюсь с Алексом Фергюсоном. Это важно для меня. В Манчестере я выиграл почти всё, что только возможно», – цитирует Роналду Sky Sports.

Спустя почти ровно 10 лет после выхода того интервью португальский нападающий действительно вернулся в английский клуб.

Российские баскетболисты узнали соперников по второму этапу чемпионата Европы

На чемпионате Европы — 2011 в Литве завершился предварительный этап, по итогам которого 12 из 24 стартовавших команд пробились в квалификационный раунд. Без единого поражения закончили первый этап французы и россияне, а ни одной победы не одержали португальцы, латыши и бельгийцы.

Команды были поделены на две группы, путём слияния лучших из секстетов A и B, а также C и D, с учётом результатов игр между собой. По четыре команды из каждой группы выходили в четвертьфинал. Сборная России, одержавшая пять побед в предварительном турнире, попала в группу F, где впоследствии сыграла с командами Македонии, Греции и Финляндии.

Светлана Кузнецова не смогла обыграть первую ракетку мира на US Open

Фото: Benjamin Solomon/Getty Images

В теннисе проходил традиционный турнир серии «Большого Шлема» – US Open. В ночь с 5 на 6 сентября 2011 года российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал престижного мейджора. Чтобы пройти в эту стадию US Open, бывшей победительнице этого турнира надо было победить первую ракетку мира Каролину Возняцки. Выиграв первый сет, россиянка не смогла развить преимущество, хотя вела во втором – 4:1. Многочисленные ошибки привели к тому, что датчанке удалось перехватить инициативу и перевести матч в медленное русло. В решающей партии наша теннисистка просто сломалась психологически, проиграв 7:6 (8:6), 5:7, 1:6.

Таким получился день в российском и мировом спорте за сутки до трагедии, которая потрясла весь мир. Завтра, спустя 10 лет после страшного происшествия, хоккейный клуб «Локомотив» впервые 7 сентября выйдет на лёд, чтобы провести официальный матч в КХЛ. Это было сделано по просьбе клуба. Соперником «Локомотива» станет минское «Динамо». Именно на матч с белорусским клубом ярославцы летели в день катастрофы 10 лет назад…