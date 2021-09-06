Форвард СКА Мичков оформил дубль и отдал голевой пас в 3-м периоде игры с «Адмиралом»

16-летний нападающий СКА Матвей Мичков забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Адмиралом» (9:2).



Форвард отличился на 51-й минуте матча регулярного чемпионата с «Адмиралом» (7:2, третий период). Голевую передачу Мичкову отдали Кирилл Марченко и Фредрик Хендемарк. Затем он оформил дубль, забив в большинстве за 2 минуты до конца игры. А на последней минуте Мичков стал автором голевой передачи на Марченко.

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Напомним, нападающий проводит первый сезон в лиге. Эта игра стала для него третьей. Также Мичков второй матч подряд выходил в первом звене, ранее он делал это во встрече с ярославским «Локомотивом» (4:3, бул.).



На недавнем победном для сборной России Кубке Глинки/Гретцки 16-летний форвард установил рекорд турнира по набранным очкам, заработав 13 баллов за результативность, а также повторил рекорд по голам, забросив 8 шайб в 5 матчах.



В прошедшем сезоне Мичков выступал за фарм-клубы — СКА-Варяги и СКА-1946.