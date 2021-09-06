Петтерссон забросил победные шайбы во всех трёх матчах «Спартака» в нынешнем сезоне КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (3:2, ОТ).
Победную шайбу в овертайме на 4-й минуте забил шведский легионер «Спартака» Эмиль Петтерссон. Ассистенты — Йоря Лехтеря и Тим Хед. Шайбы 27-летнего форварда становились победными во всех трёх матчах красно-белых в нынешнем сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, «Спартак» впервые с сезона-2009/10 стартовал с трёх побед подряд. Подопечные Бориса Миронова также обыграли «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1). «Витязь» в первой игре переиграл «Торпедо» (3:6), а во второй уступил «Сочи» (5:6).
В следующем матче «Спартак» в четверг, 9 сентября, сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Начало — в 17:00 мск.
- 6 сентября 2021
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