«Сдержать слёзы в тот момент было невозможно». Третьяк — о трагедии «Локомотива» в 2011-м

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о воспоминаниях, связанных с трагедией с хоккейной командой «Локомотива», произошедшей 7 сентября 2011 года.



«С момента гибели «Локомотива» прошло уже 10 лет. Пройдёт и 100 лет — мы всё равно будем помнить эту команду, этих игроков, это трагическое событие. Я тогда находился в самой гуще событий. Видел и место крушения, и на панихиде присутствовал, когда приехал президент Владимир Путин. Гробы, скорбящие жёны, дети. Сдержать слёзы в тот момент было невозможно. Это трагедия мирового масштаба. Огромное горе. Об ушедших скорбила вся большая хоккейная семья.



В первую очередь это был серьёзный удар по родственникам — папам, мамам, жёнам, детям. Светлая память о той команде живёт и помогает нынешнему «Локомотиву», который с каждым годом становится всё лучше и лучше. Это даёт импульс всему городу. Огромное спасибо спонсорам и руководству клуба и болельщикам, мужественно пережившим трагедию и сделавшим всё, чтобы большой хоккей остался в Ярославле. После таких ужасных событий «Локомотив» вообще мог закрыться. Давайте пожелаем команде и её поклонникам удачи в нынешнем сезоне», — цитирует Третьяка «Спорт-экспресс».