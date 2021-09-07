Губернатор Ярославской области прокомментировал 10-летие со дня гибели «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал 10-летие со дня авиакатастрофы, в результате которой погибли игроки, тренерский штаб и персонал «Локомотива».



«Сегодня исполняется 10 лет со дня той страшной трагедии. 7 сентября 2011 года команда «Локомотив» ушла навечно. Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти.



В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни.



Уверен, что нынешние игроки «Локомотива», выходя на лёд, ощущают особое чувство ответственности — быть достойными легендарной команды. И в каждой новой победе всегда есть дань памяти всем ушедшим от нас в тот чёрный день», — написал Миронов в своём «Фейсбуке».