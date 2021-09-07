Журналист The Athletic представил лучших игроков НХЛ до 23 лет, Свечников — 2-й в рейтинге

Журналист The Athletic Кори Пронман представил рейтинг лучших игроков НХЛ в возрасте до 23 лет, которые уже дебютировали в лиге, подписали контракт или были задрафтованы клубом НХЛ.

В список вошли 194 хоккеиста, девять из которых – россияне. Лучшим из российских игроков стал форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, который занял второе место.



1. Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»)



2. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)



3. Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»)



4. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»)



5. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»)



6. Алексис Лафреньер («Нью-Йорк Рейнджерс»)



7. Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»)



8. Брэди Ткачак («Оттава Сенаторз»)



9. Оуэн Пауэр («Баффало Сэйбрз»)



10. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»)



...38. Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»)



...45. Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»)



46.Григорий Денисенко («Флорида Пантерз»)



...59. Василий Подколзин («Ванкувер Кэнакс»)



...64. Родион Амиров («Торонто Мэйпл Лифс»)



...83. Никита Чибриков («Виннипег Джетс»)



...89. Александр Романов («Монреаль Канадиенс»)



...91. Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»)