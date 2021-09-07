Башкиров реализовал выход «один в ноль» с Кошечкиным после грубой ошибки Яковлева

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 48-й минуте гости ведут в счёте – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). На 35-й минуте форвард «Салавата» Данил Башкиров отличился в меньшинстве после грубой ошибки защитника «Магнитки» Егора Яковлева.

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Напомним, для голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина эта встреча – 700-я в КХЛ, для форварда Анатолия Никонцева – 600-я.



В регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).