Коростелёв забил курьёзный гол «Салавату», шайба влетела в ворота от плеча

Сегодня, 7 сентября, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К 53-й минуте гости ведут в счёте – 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). На 35-й минуте форвард «Магнитки» Никита Коростелёв отличился в большинстве после попадания шайбы ему в плечо.

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Напомним, для голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина эта встреча – 700-я в КХЛ, для форварда Анатолия Никонцева – 600-я.



В регулярном чемпионате обе команды уже провели по два матча. «Магнитка» обыграла «Автомобилист» (6:2) и «Барыс» (2:1), «Салават» выиграл у «Барыса» (5:1) и «Автомобилиста» (4:2).