Мартемьянов: поздравляю вратаря с хорошей надёжной игрой, он держал нас в игре весь матч

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжёлый матч был, довольно-таки интересный и напряжённый. Я благодарен команде за самоотверженность. Поздравляю нашего вратаря с хорошей надёжной игрой, он держал нас в игре весь матч. Мы терпеливо отыграли в обороне и забили наконец-то в большинстве. В третьем периоде отдали инициативу, играли больше по счёту. И, в принципе, всё удалось сделать.



Что мешало в большинстве раньше? Возможно, над парнями довлело то, что не могли никак забить. Бывает такое. Надеюсь, дальше всё пойдёт легче. Хотя моменты в большинстве у нас были и до этого матча, но где-то не хватало хладнокровия, подводила спешка. Сейчас ребята успокоились, стали играть более чётко и организованно. И забили гол, такой, как сейчас в современном хоккее — с пятака.



Ожидается ли появление Красоткина в Нижнекамске? Не скажу. Будем действовать по ситуации, у нас ещё сутки впереди. Я считаю, что Сятери находится в прекрасной форме.



Гончарук? Я не знаю, что там случилось, я увидел уже концовку эпизода. Парни выпустили пар, а кто кого там выбирал, я не знаю. Всякое бывает, иногда слова могут вывести из себя. Ничего страшного, это хоккей. Я уверен, что эта драка нисколько не принизила ни результат, ни накал матча, а даже, наоборот: ни одна из команд не хотела уступать.



В обороне у нас выбора нет — трое защитников травмированы. Хотя сейчас уже и в нападении не осталось почти. У нас всего пятеро травмированных. Мы исходим из того, кто у нас есть. В концовке матча мы вообще перешли на игру в два звена — играли те, кто мог качественно отыграть в обороне и сдержать натиск соперника. Изменения, возможно, у нас будут только в домашней серии.



Дебют Ведина? У него было небольшое отравление, из-за которого он выбыл почти на неделю, и он пока ещё не набрал всех кондиций. Он человек ответственный, готовился, переживал очень. Да, где-то сегодня не совсем правильные решения принимал вначале, была небольшая нервозность, но потом вкатился, показывал игру, приближенную к той, которую мы хотим от него видеть. Надеемся, он будет её улучшать. Это профессионал до мозга костей, командный игрок», — цитирует Мартемьянова официальный сайт клуба.