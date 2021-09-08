СКА пропустил в большинстве после грубой ошибки Самонова на выходе
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором санкт-петербургский СКА встречается с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Билла Питерса.
На 10-й минуте защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский был удалён за толчок клюшкой. В результате атаки СКА потерял шайбу, которую выбили в зону санкт-петербургской команды. Голкипер хозяев Александр Самонов выехал из ворот и остановил шайбу, чтобы отдать пас партнёру, однако не успел это сделать. Алексей Макеев «проткнул» снаряд в «домик» Самонову и открыл счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
20:07
-
20:01
-
19:31
-
19:00
-
18:49
-
18:41
-
18:21
-
17:57
-
17:37
-
17:14
-
16:35
-
16:13
-
15:20
-
15:08
-
14:48
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:01
-
13:26
-
13:00
-
12:52
-
12:24
-
12:06
-
11:52
-
11:28
-
11:08
-
10:46
-
10:29
-
09:55
-
09:28
-
09:16
-
08:56
-
08:46
-
08:30
Партнерский контент