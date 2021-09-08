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СКА пропустил в большинстве после грубой ошибки Самонова на выходе

СКА пропустил в большинстве после грубой ошибки Самонова на выходе
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором санкт-петербургский СКА встречается с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 10-й минуте защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский был удалён за толчок клюшкой. В результате атаки СКА потерял шайбу, которую выбили в зону санкт-петербургской команды. Голкипер хозяев Александр Самонов выехал из ворот и остановил шайбу, чтобы отдать пас партнёру, однако не успел это сделать. Алексей Макеев «проткнул» снаряд в «домик» Самонову и открыл счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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