Питерс прокомментировал вратарский вопрос в «Автомобилисте» после травмы Коваржа

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2) прокомментировал вратарский вопрос в команде.

«Я ещё не разговаривал с нашим доктором, но надеюсь, обошлось без серьёзных повреждений после всех заблокированных бросков. После каждого матча к ногам примотано много пакетов со льдом, надеюсь, ничего более серьёзного. Ребята проделали серьёзную работу при игре „пять на шесть“, было заблокировано много бросков, Кормье отличился, бросившись под шайбу. Благодарен ребятам за самоотверженность.

Согласен, что КХЛ и НХЛ отличаются. И там, и там хватает игроков высокого уровня, но сам стиль игры отличается.

Будем ли искать ещё одного вратаря? Мы обсуждаем момент с нашим менеджментом, нам ещё предстоит принять решение по вратарскому вопросу. У нас огромное доверие нашей вратарской бригаде в составе Шикина и Галкина. Шикин сегодня здорово играл, Галкин показал хороший уровень на предсезонных турнирах и в прошлом матче с «Салаватом». Они должны чувствовать наше доверие, довольны своей бригадой, но мы ещё будем обсуждать этот момент и принимать решение вместе с менеджментом», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.