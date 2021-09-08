Марченко — об автоголе: не обещаю, но постараюсь так больше в свои не забивать

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал автогол в матче с «Автомобилистом» (2:4).

«Хорошая игра была. Обидное поражение, на самом деле. Владели преимуществом, даже по броскам, если посмотреть. Куча моментов, которые не смогли реализовать. Пропустили ненужные голы. Сами два себе привезли в первом периоде. Пытались догнать, не получилось, на контратаках пропустили. Игра была интересная, атакующая. Думаю, болельщикам понравилось. Не нашим, конечно. Будем исправляться.

Сейчас уже всё прошло эмоции подутихли. Но это был шок для меня, конечно, такое вытворить. Никто не мешал, честно скажу. Просто неточно отдал пас в свои ворота, получилось так. Приношу извинения. Одноклубникам спасибо большое, поддержали. Если бы начали сразу нагнетать, то тяжело бы было. Надо исправляться, играть дальше, в следующих играх свою ошибку исправлять. Спасибо, что есть доверие.

Не рассчитал угол? Да всё я рассчитал (смеётся). В моей голове это был идеальный пас, просто траектория не так пошла метра на два. Виноват. Ничего не могу сказать. Сам, честно, без помощи соперника в свои ворота засадил. Обидно очень, первый раз такое со мной. Без шуток, но и весело, с другой стороны. Хотя чего смеяться, матч-то проиграли, всё равно обидно. Надо двигаться дальше, исправляться, и всё нормально будет.

Постараюсь больше так в свои не забивать. Не обещаю, конечно. Не буду в своей зоне шайбу трогать, сразу в чужую убегать, в средней пытаться», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Новость по теме Форвард СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в свои ворота в матче с «Автомобилистом»