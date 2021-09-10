Форвард московского «Динамо» Линдберг выбыл на длительный срок из-за травмы плеча

Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг выбыл на длительный срок.



Как стало известно «Чемпионату», шведский форвард получил серьёзную травму плеча в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2). По предварительным прогнозам, восстановление форварда займёт от трёх до шести месяцев.



За «Динамо» Линдберг выступает с 2020 года.Летом шведский форвард продлил контракт с клубом на один год.



В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.



Кроме того, нападающий принял участие в ЧМ-2021 в Риге. За семь матчей он отдал одну результативную передачу.