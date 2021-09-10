Форвард московского «Динамо» Линдберг выбыл на длительный срок из-за травмы плеча
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Оскар Линдберг выбыл на длительный срок.
Как стало известно «Чемпионату», шведский форвард получил серьёзную травму плеча в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2). По предварительным прогнозам, восстановление форварда займёт от трёх до шести месяцев.
За «Динамо» Линдберг выступает с 2020 года.Летом шведский форвард продлил контракт с клубом на один год.
В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.
Кроме того, нападающий принял участие в ЧМ-2021 в Риге. За семь матчей он отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 10 сентября 2021
-
11:26
-
10:43
-
10:10
-
09:49
-
09:25
-
08:57
-
08:33
-
08:16
- 9 сентября 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:34
-
23:13
-
23:10
-
22:54
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:28
-
17:58
-
17:34
-
16:58
-
16:35
Партнерский контент