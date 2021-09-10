КХЛ сообщила о переносе матча «Авангарда» с «Куньлунем»
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Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Авангардом» и «Куньлунем».
Как сообщает официальный сайт КХЛ, в связи с обращением руководства «Авангарда» из-за загруженности «Арены Балашиха», а также по согласованию с «Куньлунь Ред Стар» лига в соответствии со статьёй 56 Спортивного регламента КХЛ приняла решение о переносе даты проведения матча с 25 сентября на 13 ноября 2021 года.
В регулярном сезоне-2021/2022 «Авангард» победил ЦСКА (4:0), «Адмирал» (4:3, бул.) и «Амур» (3:2, ОТ), а также уступил московскому «Динамо» (2:3). «Куньлунь» проиграл «Нефтехимику» (1:5), рижскому «Динамо» (5:6) и «Йокериту» (5:6), одержав единственную победу во встрече с «Ак Барсом» (4:3).
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