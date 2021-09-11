«Сент-Луис» представил форму для «Зимней Классики»

«Сент-Луис Блюз» представил игровую форму для «Зимней Классики».



«Блюз» встретятся с «Миннесотой Уайлд» 1 января 2022 года в Миннеаполисе. Встреча пройдёт на бейсбольном стадионе «Таргет Филд». Арена вмещает более 38 тысяч зрителей.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Сент-Луиса».

Напомним, сезон-2021/2022 НХЛ начнётся 13 октября. В первый день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» — с «Сиэтл Кракен». «Сент-Луис Блюз» стартовую встречу нового сезона проведёт в ночь с 15 на 16 октября по московскому времени. «Блюзмены» сыграют с «Колорадо Эвеланш».

В прошлом сезоне «Сент-Луис» вышел в плей-офф с четвёртого места в Западном дивизионе и проиграл серию первого раунда «Колорадо» — 0-4.