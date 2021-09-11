«Оттава» хочет проводить матчи при полных трибунах. Пускать будут только вакцинированных

«Оттава Сенаторз» ожидает, что сможет полностью заполнять трибуны во время домашних матчей регулярного чемпионата НХЛ, сообщает The Score.



При этом согласно решению руководства провинции Онтарио, допускаться на арену будут только полностью вакцинированные болельщики. Первый домашний матч «Сенаторз» в сезоне состоится 14 октября. Вместимость домашней арены клуба — 19 153 зрителя.



Ранее «Виннипег Джетс» стал первой канадской командой, объявившей, что будет проводить матчи при полных трибунах с допуском исключительно вакцинированных болельщиков. «Калгари Флэймз» также заявил о такой политике в конце прошлого месяца. «Монреаль Канадиенс» допустит на матчи только вакцинированных болельщиков, но не более 7500 человек.



Напомним, что в прошлом сезоне все матчи регулярного чемпионата НХЛ в Канаде проходили без зрителей.

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