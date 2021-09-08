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Генменеджер «Оттавы» считает игру защитника Артёма Зуба одним из сюрпризов прошлого сезона

Генменеджер «Оттавы» считает игру защитника Артёма Зуба одним из сюрпризов прошлого сезона
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Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился мнением о защитнике Артёме Зубе, сообщает обозреватель TSN Брюс Гарриоч на своей странице в «Твиттере».

Генменеджер считает, что одним из приятных сюрпризов прошлого сезона стала игра защитника Артёма Зуба. Дорион отметил, что Зуб силён в буллитах, и в шутку хочет, чтобы главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит попробовал его в этом.

В мае Зуб продлил контракт с «Оттавой». Соглашение подписано на два сезона. Сделка рассчитана на $ 5 млн. $ 1,75 млн Зуб заработает за первый год и $ 3,25 млн — во второй год контракта.

Напомним, прошлый сезон в Национальной хоккейной лиге — первый для Артёма Зуба. Защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.

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