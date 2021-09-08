Генменеджер «Оттавы» считает игру защитника Артёма Зуба одним из сюрпризов прошлого сезона

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился мнением о защитнике Артёме Зубе, сообщает обозреватель TSN Брюс Гарриоч на своей странице в «Твиттере».
Генменеджер считает, что одним из приятных сюрпризов прошлого сезона стала игра защитника Артёма Зуба. Дорион отметил, что Зуб силён в буллитах, и в шутку хочет, чтобы главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит попробовал его в этом.
В мае Зуб продлил контракт с «Оттавой». Соглашение подписано на два сезона. Сделка рассчитана на $ 5 млн. $ 1,75 млн Зуб заработает за первый год и $ 3,25 млн — во второй год контракта.
Напомним, прошлый сезон в Национальной хоккейной лиге — первый для Артёма Зуба. Защитник провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.
- 8 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:25
-
23:16
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:11
-
22:01
-
21:55
-
21:49
-
21:26
-
21:19
-
20:50
-
20:38
-
20:32
-
20:07
-
20:01
-
19:31
-
19:00
-
18:49
-
18:41