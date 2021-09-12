Генменеджер «Торонто»: время сантиментов прошло. Мы долго не можем реализовать потенциал

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас понимает, что его должность в клубе может быть под угрозой в случае очередного непопадания в плей-офф Кубка Стэнли.

«Будет справедливо сказать, что если изменения не наступят в наших результатах, то они произойдут в организации. Это обусловлено территорией, на которой мы расположены, и тем, что команда не раскрывала свой потенциал в плей-офф. Будет честно ожидать изменений, особенно учитывая тот факт, что костяк остался неизменным, а мы в него очень верим. Если бы у меня не было в них веры, они бы не остались в команде.

Время сантиментов прошло, ведь в течение многих лет мы не можем реализовать свой потенциал», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ на русском языке с ссылкой на подкаст The Bob McCown Podcast.

Напомним, в прошлом сезоне «Торонто» занял первое место в Северном дивизионе и находился в одной победе от первого с 2004 года выхода во второй раунд плей-офф. В итоге «Мэйпл Лифс» уступили «Монреаль Канадиенс», хотя вели в серии со счётом 3-1.