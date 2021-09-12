Защитник «Ак Барса» Кэмпфер был удалён до конца матча с минским «Динамо» за удар клюшкой

Сегодня, 12 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и казанским «Ак Барсом». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.



В конце первой 20-минутки американский защитник гостей Стивен Кэмпфер ударил между ног клюшкой форварда минчан Романа Горбунова, за что получил штраф 5+20 минут и был удалён до конца встречи.

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Единственную шайбу за 21 секунду до конца первого периода в большинстве забросил шведский форвард «Динамо» Мальте Стрёмвалль после передач от Марио Кемпе и Тайлера Граоваца.

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