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«Автомобилист» по буллитам обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Автомобилист» по буллитам обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу в серии буллитов над подмосковным «Витязем» со счётом 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0). Встреча проходила в Подольске на стадионе «Витязь».

Счёт в матче на 7-й минуте в большинстве открыл канадский нападающий гостей Райан Спунер. Ему ассистировали Брукс Мэйсек и Шейн Принс. Удвоил преимущество «Автомобилиста» на 31-й минуте форвард Максим Рассейкин, голевую передачу отдали Данил Романцев и Никита Трямкин.

На 44-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Витязя» Микс Индрашис после передачи от Нико Оямяки. Сравнял счёт на 48-й минуте в большинстве Оямяки, авторы голевой передачи – Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен.

Вперёд «Витязь» вывел на 56-й минуте форвард Фёдор Малыхин, ему ассистировали Аалтонен и Кемиляйнен. Сняв вратаря, «Автомобилист» сравнял счёт на предпоследней минуте усилиями форварда Данила Романцева.

В серии буллитов, закончившейся со счётом 2:0 в пользу гостей, свои попытки реализовали Григорий Белоусов и Станислав Бочаров.

«Витязь» потерпел четвёртое поражение подряд. Ранее подопечные Юрия Бабенко уступили «Сочи» (5:6, ОТ), «Спартаку» (2:3, ОТ) и «Ак Барсу» (1:2, ОТ). В первой игре сезона «Витязь» одержал единственную победу над «Торпедо» (6:3). «Автомобилист» одержал третью победу кряду, ранее переиграв СКА (4:2) и минское «Динамо» (2:1). В первых двух играх команда Билла Питерса проиграла «Металлургу» (2:6) и «Салавату Юлаеву» (2:4).

В следующем матче «Автомобилист» во вторник, 14 сентября, сыграет в гостях с «Куньлунем». Начало – в 19:30 мск. В это же время «Витязь» примет челябинский «Трактор».

КХЛ - регулярный чемпионат
12 сентября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спунер (Мэйсек, Принс) – 06:32' (5x4)   0:2 Рассейкин (Романцев, Трямкин) – 30:57' (5x5)   1:2 Индрашис (Оямяки) – 43:16' (5x5)   2:2 Оямяки (Аалтонен, Кемиляйнен) – 47:35' (5x4)   3:2 Малыхин (Кемиляйнен, Аалтонен) – 56:19' (5x5)   3:3 Белоусов (Трямкин, Блэкер) – 58:49' (6x5)   3:4 Бочаров – 65:00' (ПБ)
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