«Автомобилист» по буллитам обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу в серии буллитов над подмосковным «Витязем» со счётом 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0). Встреча проходила в Подольске на стадионе «Витязь».



Счёт в матче на 7-й минуте в большинстве открыл канадский нападающий гостей Райан Спунер. Ему ассистировали Брукс Мэйсек и Шейн Принс. Удвоил преимущество «Автомобилиста» на 31-й минуте форвард Максим Рассейкин, голевую передачу отдали Данил Романцев и Никита Трямкин.



На 44-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Витязя» Микс Индрашис после передачи от Нико Оямяки. Сравнял счёт на 48-й минуте в большинстве Оямяки, авторы голевой передачи – Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен.



Вперёд «Витязь» вывел на 56-й минуте форвард Фёдор Малыхин, ему ассистировали Аалтонен и Кемиляйнен. Сняв вратаря, «Автомобилист» сравнял счёт на предпоследней минуте усилиями форварда Данила Романцева.



В серии буллитов, закончившейся со счётом 2:0 в пользу гостей, свои попытки реализовали Григорий Белоусов и Станислав Бочаров.



«Витязь» потерпел четвёртое поражение подряд. Ранее подопечные Юрия Бабенко уступили «Сочи» (5:6, ОТ), «Спартаку» (2:3, ОТ) и «Ак Барсу» (1:2, ОТ). В первой игре сезона «Витязь» одержал единственную победу над «Торпедо» (6:3). «Автомобилист» одержал третью победу кряду, ранее переиграв СКА (4:2) и минское «Динамо» (2:1). В первых двух играх команда Билла Питерса проиграла «Металлургу» (2:6) и «Салавату Юлаеву» (2:4).



В следующем матче «Автомобилист» во вторник, 14 сентября, сыграет в гостях с «Куньлунем». Начало – в 19:30 мск. В это же время «Витязь» примет челябинский «Трактор».