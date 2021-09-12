Кузьменко — о 2:3 с «Торпедо»: вторую игру начинаем безобразно, надо добавить концентрации

Форвард СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи с «Торпедо» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Вторую игру подряд начинаем безобразно. Опять даём фору сопернику, а потом пытаемся спасти матч. Два раза подряд это не получилось.
Надо добавить концентрации в игре. Нельзя быть чересчур сконцентрированным, но и расслабляться нельзя. Надо найти эту тонкую грань. Надеюсь, мы её скоро найдём.
Нет хорошего завершения в игре. Моментов много. Если бы забивали хотя бы половину, то выигрывали бы. У нас очень хорошая команда, можно выходить в любом сочетании и играть с любым партнёром. В этом проблем нет.
Игра хорошая? Болельщикам, наверное, понравилось. Была остроатакующая игра с обилием опасных моментов. Но среди хоккеистов, когда отрицательный результат, никто смотреть на игру не будет. Самое главное — итог. Если будет победа, можно говорить об игре», — цитирует Кузьменко пресс-служба КХЛ.
- 12 сентября 2021
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