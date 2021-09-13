«Металлург» подписал контракт с экс-вратарём «Калгари» Загидулиным
Поделиться
Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным.
Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, соглашение рассчитано сроком на один год и носит двусторонний характер.
26-летний голкипер в прошедшем сезоне провёл 5 матчей в составе «Металлурга» на правах аренды, выиграв в одном из них и отражая 86,9% бросков. Также он выступал в Северной Америке, дебютировав в Национальной хоккейной лиге в составе «Калгари Флэймз», проведя один матч с «Оттавой» (1:6) в феврале 2021 года. В КХЛ Загидулин также выступал за «Куньлунь» в сезоне-2016/2017.
Следующий матч «Металлург» проведёт сегодня, 13 сентября, дома с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Комментарии
- 13 сентября 2021
-
17:14
-
16:45
-
16:26
-
15:39
-
14:46
-
14:39
-
14:12
-
14:01
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:04
-
13:01
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
12:00
-
10:14
-
09:38
-
09:27
-
09:00
-
08:41
-
08:21
-
07:20
-
05:32
- 12 сентября 2021
-
23:44
-
23:33
Партнерский контент