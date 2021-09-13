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«Металлург Мг» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Металлург» подписал контракт с экс-вратарём «Калгари» Загидулиным

«Металлург» подписал контракт с экс-вратарём «Калгари» Загидулиным
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Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, соглашение рассчитано сроком на один год и носит двусторонний характер.

26-летний голкипер в прошедшем сезоне провёл 5 матчей в составе «Металлурга» на правах аренды, выиграв в одном из них и отражая 86,9% бросков. Также он выступал в Северной Америке, дебютировав в Национальной хоккейной лиге в составе «Калгари Флэймз», проведя один матч с «Оттавой» (1:6) в феврале 2021 года. В КХЛ Загидулин также выступал за «Куньлунь» в сезоне-2016/2017.

Следующий матч «Металлург» проведёт сегодня, 13 сентября, дома с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

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