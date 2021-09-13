«Сибирь» потерпела четвёртое поражение в сезоне, дома уступив «Северстали»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
Счёт в игре на 4-й минуте открыл форвард гостей Егор Морозов, автором голевой передачи стал Адам Лишка. Удвоил преимущество команды Андрея Разина на 9-й минуте первого периода защитник Николай Тимашов. Ему ассистировал Даниил Вовченко.
Через минуту одну шайбу в составе «Сибири» отыграл нападающий Сергей Дубакин. Результативный пас ему отдали Олег Ли и Валентин Пьянов. На 41-й секунде второго периода всё тот же Пьянов сравнял счёт в игре, забросив броском со вбрасывания.
На 53-й минуте третью шайбу в ворота Харри Сятери отправил Андрей Алексеев после передач от Вовченко и Давида Думбадзе.
Заключительную шайбу на последней минуте матча забросил в пустые ворота шведский защитник Робин Пресс.
«Северсталь» одержала вторую победу в сезоне, ранее череповецкий клуб обыгрывал «Адмирал» (3:2, ОТ), а также уступал СКА (2:3), минскому «Динамо» (1:4) и «Трактору» (1:2, бул.) «Сибирь» потерпела четвёртое поражение в чемпионате, выиграв всего один матч у «Торпедо» (3:0). Подопечные Андрея Мартемьянова ранее проигрывали «Трактору» (2:3, ОТ), московскому «Динамо» (0:4) и «Нефтехимику» (2:4).
В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с «Амуром». Встреча состоится в среду, 15 сентября, начало — в 12:00 мск. «Сибирь» в четверг, 16 сентября, примет московское «Динамо». Стартовый свисток — в 15:30 по московскому времени.
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